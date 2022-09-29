На шесть позиций вырос Индекс контроля коррупции Казахстана

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Всемирный банк опубликовал результаты одного из самых авторитетных ежегодных исследований "Индикаторы государственного управления" в 214 странах мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Антикора.

По данным антикоррупционного ведомства, по Индексу контроля коррупции Казахстан в общем рейтинге занял место в середине таблицы, улучшив свои позиции на шесть пунктов. В целом за последние пять лет отмечается более чем двукратный рост. Показатель 2022 года - самый высокий за всё время участия нашей страны в данном рейтинге.

"Результаты отражаются по шкале процентилей – указывается процент стран, имеющих более низкие показатели. В прошлом списке результаты ниже нашей страны показали 42 процента стран, в новом – 48 процентов. Ниже нашей страны расположились Аргентина, Бразилия, Индонезия, Марокко, Сербия, Турция и другие государства", - говорится в сообщении.

Оценка осуществляется в разрезе шести индексов: "Контроль коррупции", "Эффективность госуправления", "Верховенство закона", "Качество регуляторной среды", "Политическая стабильность" и "Учёт мнения населения и подотчетность госорганов".

Данные рассчитывались по таким источникам, как Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Gallup, IHS Markit World Economic Service, IMD, PRS Group, World Justice Project, World Economic Forum и Varieties of Democracy Project.