  • 12 Марта, 11:31
  • BAIGENEWS

На шахте "Саранская" погиб горняк

Сегодня, 10:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
295
Фото: gov.kz

44-летний горняк погиб на шахте "Саранская" в Карагандинской области. Он получил травмы несовместимые с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

Несчастный случай произошёл 12 марта глубокой ночью, около 1:20 часов.

"На 44-летнего шахтёра из-за обрыва болта упала металлическая конструкция. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - пишет издание.

Самое читаемое

Наверх