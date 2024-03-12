На шахте "Саранская" погиб горняк
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
295Фото: gov.kz
44-летний горняк погиб на шахте "Саранская" в Карагандинской области. Он получил травмы несовместимые с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".
Несчастный случай произошёл 12 марта глубокой ночью, около 1:20 часов.
"На 44-летнего шахтёра из-за обрыва болта упала металлическая конструкция. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - пишет издание.
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