На шахте "Саранская" погиб горняк

44-летний горняк погиб на шахте "Саранская" в Карагандинской области. Он получил травмы несовместимые с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечернюю Караганду".

Несчастный случай произошёл 12 марта глубокой ночью, около 1:20 часов.