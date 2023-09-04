На шахте "Казахстанская" продолжают тушить пожар

Работа Правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продлена на 10 рабочих дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По сообщению МЧС РК, в настоящее время на аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей, а также 14 горнорабочих задействованы в оказании содействия.

"Девять перемычек возведены и заполнены на 100%, продолжаются работы по возведению 3-х перемычек. Также продолжается тушение очагов пожаров. Газовая обстановка под контролем", - сообщила официальный представитель МЧС РК Жанна Дауренбекова.

В ведомстве отметили, что ухудшения показателей температуры в местах работы нет.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введён план ликвидации аварии, и 222 человека подняты на землю, в больницах находятся 11 рабочих, из них девять человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в девять часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до семи лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет.

Смаилов также сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтёрам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.