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На шахте "АрселорМиттал Темиртау" выявили 151 нарушение в области промышленной безопасности
Государственные инспекторы Департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК по Карагандинской области по особому порядку проверили опасные производственные объекты на шахте "Тентекская" АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz. На предприятии добывают каменный уголь подземным способом.
"В ходе проверки обследованы 305 объектов, при этом выявлено 151 нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298 части 1 Кодекса РК - "Об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Основные нарушения касаются экспертизы технических устройств; обследования и диагностирования производственных зданий и технологических сооружений; превышения допустимой скорости воздуха; проветривания и другие.
Инспекторы направили в суд исковое заявление о приостановке ленточного конвейера В1400 технологического комплекса из-за угрозы жизни и здоровью человека и окружающей среде.
"Приняты меры оперативного реагирования по нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде в виде направления в специализированный межрайонный экономический суд по Карагандинской области искового заявления о приостановке ленточного конвейера В1400 технологического комплекса, с недостатками: не произведён демонтаж аварийных (в количестве восьми штук) и предаварийных (в количестве 45 штук) плит перекрытия, а также их замены на новое монолитное ж/бетонное перекрытие; прогоны перекрытия ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 имеют множественные нарушения сварных швов, поверхностную коррозию прогонов и соединяющих уголков; не произведена замена сборного железобетонного перекрытия на монолитное железобетонное перекрытие; опоры галереи имеют отрывы сварных швов элементов конструкций", - сообщили в Комитете.
По итогам проверки в Комитете провели совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрели нарушения, выявленные в ходе проверки, и обсудили сроки их устранения.
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