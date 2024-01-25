На сейсмостойкость намерены проверить новостройки в Алматинской области

Город Конаев в Алматинской области находится в сейсмоопасной зоне. Поэтому проектировать дома здесь должны с учётом природных особенностей местности, отмечают специалисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

За 2 года в Конаеве построили несколько жилых комплексов, а так же школу на 900 мест. Сейчас в регионе возводят свыше 600 объектов.

"Строительство ведут согласно всем нормам законодательства. Мы ежемесячно ведем мониторинг всех работ. Если поступают обращения и жалобы, мы назначаем соответствующую проверку", - сказал руководитель отдела Управления архитектуры и градостроительства Алматинской области Габиден Узенбаев.

В минувшем году, в ходе таких проверок специалисты выявили ряд нарушений, в том числе и факты незаконного строительства. Составлено более 700 административных протоколов.

По последним данным в Алматинской области после землетрясения на более 40 зданиях обнаружили трещины. Поэтому специалисты планируют проверить все объекты строительства.



