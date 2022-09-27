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pixabay.com Сегодня, 09:46
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Фото: pixabay.com

На севере Казахстана выпал первый снег

Утром во вторник, 27 сентября, жители Петропавловска увидели первый в этом осеннем сезоне снег, передаёт BaigeNews.kz.

О дебютном снегопаде в соцсетях сообщают жители СКО. Многие фотографируют и снимают на видео долгожданное природное явление в центре города. Правда, обращают внимание петропавловцы, снежный покров не образуется: снег тает, едва коснувшись земли.

 
 
 
 
 
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Публикация от Новости СКО|PR (@open_petropavl)

В Гидрометцентре прогнозировали снегопад на севере Казахстана именно сегодня. Во вторник температура воздуха в городе плюс 2-4 градуса, из-за ветра положительная температура ощущается как минусовая.

Накануне метеоролиги предупреждали, что погоду на большей части республики 27 сентября будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются дожди, на востоке – сильные, на севере – дождь с переходом в снег. Западная часть Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, погода будет без осадков.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, востоке – гроза, на севере – туман.

Днём на северо-востоке Восточно-Казахстанской области пройдёт сильный дождь.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, на юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Северо-Казахстанской, где синоптики обещают дождь с переходом в снег и усиление ветра. 

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#Погода Петропавловска #снег #Казгидромет
Журналист
Сегодня, 09:46
688
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