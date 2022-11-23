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  • На севере Казахстана стада косуль разгуливают вблизи населенных пунктов
pixabay.com Сегодня, 03:24
176
Сегодня, 03:24
176
Фото: pixabay.com

На севере Казахстана стада косуль разгуливают вблизи населенных пунктов

Житель Северо-Казахстанской области снял стадо косуль возле села Покровка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

На севере Казахстана этой осенью активизировались косули. На прошлой неделе мы писали о том, что отдельные особи выбегают на дороги, попадают под машины. А теперь большое стадо сибирских косуль забрело на территорию села Покровка Мамлютского района. Судя по видео, в этом стаде не менее сотни косуль.

Обычно животные не подходят так близко к населенным пунктам. Возможно, из леса  выкурили охотники. Впрочем, это может быть просто осенняя миграция, характерная для этого вида животных. На севере Казахстана популяция сибирской косули насчитывает около 10 тысяч особей.

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#Петропавловск #косуля
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:24
176
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