На севере Казахстана потеплеет до +30 градусов

Фото: pixabay.com

В северные регионы Казахстана возвращается долгожданное тепло. Дневная температура в некоторых районах области будет превышать +30 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Службу центральных коммуникаций.

По данным метеорологической службы, большая часть Казахстана в следующие три дня будет находиться в отроге малоподвижного антициклона, в облаках появится больше прояснений, что поможет солнечным лучам начать прогрев холодного воздуха, пришедшего в северные регионы страны.

23-25 августа в формировании условий погоды на севере, востоке и юго-востоке страны вмешается атмосферный фронт, с которым ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы на поверхности почвы сохранятся заморозки до -2 градусов и туманы.

В ближайшие три дня днём на западе Казахстана столбики термометров могут показывать до +35 градусов, на северо-западе ожидается до +33, температура воздуха на севере республики повысится до +30 градусов выше нуля, в центре потеплеет до +31, на востоке до +28 градусов, на юге страны основной фон температуры составит от +27 до +32 градусов, на юго-востоке температура воздуха днём прогреется до +28 градусов.

Ранее сообщалось о первом выпавшем снеге. Сугробы в предгорье Рудного Алтая в ВКО появились утром 18 августа.