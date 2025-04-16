В 12 регионах Казахстана завершился отопительный сезон. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с погодными условиями отопительный сезон завершён в южных и восточных регионах. В северных областях он продлится до конца апреля", — отметил он.

По итогам сезона количество технологических нарушений снизилось на 27%. Уровень износа тепловых центров составил 61%, а в тепловых сетях — снизился с 54% до 52%. В результате капитального ремонта ТЭЦ в Экибастузе и Риддере износ удалось сократить до 45–50%.

Также, по словам вице-министра, в текущем отопительном периоде несоблюдение температурного графика сократилось в три раза. Всего зафиксировано 65 случаев, большинство из которых пришлись на октябрь, когда начался отопительный сезон и проводились работы по настройке гидравлических режимов. Зимой температурный график на всех ТЭЦ соблюдался в полном объёме.

"Мы разделили 37 тепловых центров на красные, жёлтые и зелёные зоны. За два года работы число ТЭЦ в красной зоне сократилось до 10. Из жёлтой зоны в зелёную перешли три тепловых центра. Работа в этом направлении будет продолжена", — подчеркнул Есимханов.

Он добавил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Согласно утверждённому графику ремонта электростанций, запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. В настоящее время ремонтные работы уже ведутся на 3 энергоблоках, 13 котлах и 4 турбинах.