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На севере Казахстана остановили ремонт дороги за два миллиарда тенге
На брифинге об итогах и перспективных планах развития Акжарского района Северо-Казахстанской области его аким Канат Калиев рассказал представителям СМИ, почему из 57 километров дороги Бостандык – Киевское отремонтировали только семь километров передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Напомним, дорогу Бостандык – Киевское не ремонтировали 40 лет. По плану работы должны были завершить полностью к октябрю 2023 году. По состоянию на сентябрь текущего года работы провели лишь на семи километрах участка.
Этим объектом заинтересовались специалисты Северо-Казахстанского филиала общественного объединения "Әділдік Жолы". Специалисты выезжали на место.
"Значительные нарекания вызвала дорога Бостандык – Киевское, где начат средний ремонт протяженностью 57 км. Договор на проведение работ заключён 2 декабря 2021 года между КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Акжарского района СКО" и ТОО "Кокшетау Жолдары" на сумму два миллиарда 16 млн тенге. На сегодняшний день отремонтировали семь километров из запланированных 57 км, срок договора продлевался четыре раза! Окончательный срок сдачи объекта — октябрь 2023 года. Работы полностью приостановлены", — рассказывала в сентябре руководитель регионального филиала "Әділдік Жолы" Айнагуль Нурахметова.
Общественники посчитали, что причиной провала ремонтных работ стали неоднократные корректировки сроков сдачи объектов. Таких примеров в Северо-Казахстанской области множество. Аким Акжарского района 28 ноября на брифинге попытался пролить свет на неоднозначную ситуацию. Канат Калиев сообщил, что ремонт дороги Бостандык – Киевское является двухгодичным проектом и будет закончен в 2023 году.
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