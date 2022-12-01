На севере Казахстана остановили ремонт дороги за 2 млрд тенге

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На брифинге об итогах и перспективных планах развития Акжарского района Северо-Казахстанской области его аким Канат Калиев рассказал представителям СМИ, почему из 57 километров дороги "Бостандык – Киевское" отремонтировали только 7 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Напомним, что дорогу "Бостандык – Киевское" не ремонтировали 40 лет. По плану работы должны были завершить полностью к октябрю 2023 году. По состоянию на сентябрь текущего года работы провели лишь на 7 км участка.

Этим объектом заинтересовались специалисты Северо-Казахстанского филиала общественного объединения "Әділдік Жолы". Специалисты выезжали на место.

"Значительные нарекания вызвала дорога "Бостандык – Киевское", где начат средний ремонт протяженностью 57 км. Договор на проведение работ заключён 2 декабря 2021 года между КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Акжарского района СКО" и ТОО "Кокшетау Жолдары" на сумму 2 млрд 16 млн тенге. На сегодняшний день отремонтировали 7 км из запланированных 57 км, срок договора продлевался 4 раза! Окончательный срок сдачи объекта - октябрь 2023 года. Работы полностью приостановлены", - рассказывала в сентябре руководитель регионального филиала "Әділдік Жолы" Айнагуль Нурахметова.

Общественники посчитали, что причиной провала ремонтных работ стали неоднократные корректировки сроков сдачи объектов. Таких примеров в Северо-Казахстанской области множество. Аким Акжарского района 28 ноября на брифинге попытался пролить свет на неоднозначную ситуацию. Канат Калиев сообщил, что ремонт дороги "Бостандык – Киевское" является двухгодичным проектом и будет закончен в 2023 году.