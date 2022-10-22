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  • На севере Казахстана для уборки снега выделяют недостаточно средств и техники
Сегодня, 02:19
104

На севере Казахстана для уборки снега выделяют недостаточно средств и техники

В Северном Казахстане на содержание областных дорог выделяют недостаточно средств. Об этом на совещании акимата заявил заместитель главы региона Марат Тасмаганбетов. Он также отметил, что пора менять методы подхода к организации работы, в том числе увеличить число подрядчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максата Баяхмет, на содержание автодорог областного значения на предстоящий зимний период выделен один миллиард тенге. Планируется задействовать три подрядные организации и 114 единиц техники. Однако заместитель главы региона считает, что этих средств недостаточно.

"Я считаю, что средств, которые мы выделяем на содержание областных дорог, маловато. Ввиду изменения тарифа, я думаю, что этих средств не хватит. Ну и сама процедура немножко неправильная. Выигрывают всего лишь три организации. По большому счету, чтобы чистить основные магистральные дороги, этой техники недостаточно", — сказал Марат Тасмаганбетов.

Он отметил, что существуют проблемы на дороге, которая соединяет районы Шал Акына и Тимирязевский. Там нет ни одного шнекоротера. Поэтому здесь в прошлом году испытывали проблемы с очисткой снега. Договоры с крестьянскими хозяйствами тоже не всегда дают должного эффекта. К тому же сегодня 11 районов обслуживает одна единственная организация. А это сказывается на качестве.

"О каком качестве можно говорить, если мы такую методику будем ежегодно применять. Думаю, областному управлению нужно изменить подходы. Поэтому просьба к управлению — пересмотреть сам механизм распределения", — сказал Марат Тасмаганбетов.

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#СКО #снег
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:19
104
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