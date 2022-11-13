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На севере Казахстана четвертый год ищут пропавшую женщину
Уже третий год родственники не теряют надежды найти пропавшую три года назад Багдат Мадьярову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
8 августа 2018 года женщина вышла из дома и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. Родственники направляли запрос о её поиске в полицию, волонтёрам и даже в программу "Жди меня". Помимо Казахстана, она, предположительно, могла бы находиться на территории Омской области Российской Федерации.
8 августа 2018 года, около 22 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Состоит на учете в одном из лечебных учреждений. Приметы: среднего роста, полного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Предположительно была одета в платье синего цвета, туфли черные лакированные, ветровку молочного цвета. При себе имела сумку красную лакированную.
При имеющейся достоверной информации просьба сообщить в УВД г. Петропавловска по телефонам: 8(7152)39-48-37, 39-48-07, 8-474-239-11-61 или 102. Также можно обратиться к волонтёрам по телефонам: +7-777-307-99-65, 8-926-626-64-43.
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