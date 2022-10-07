open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


скриншот c cервиса 2gis Сегодня, 04:32
101
Фото: скриншот c cервиса 2gis

На сервисы 2ГИС совершена сильная DDoS-атака

На популярный картографический сервис 2ГИС совершена сильная DDoS-атака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал компании.

Вечером 6 октября компания сообщила, что 2gis.ru и часть сервисов в приложениях не работают из-за сильной DDoS-атаки. 

"Мы активно работаем над восстановлением сервисов, но пока не можем точно сообщить сроки - с такой сильной атакой столкнулись впервые", - отметили в компании. 

Позже команда 2ГИС проинформировала, что восстановила работу большей части сервисов, а остальные придут в порядок в ближайшее время. 

Сообщалось, что в сентябре 2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#хакеры #мобильное приложение
Журналист
Сегодня, 04:32
101
Поделитесь:
Наверх