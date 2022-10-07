На сервисы 2ГИС совершена сильная DDoS-атака

Фото: скриншот c cервиса 2gis

На популярный картографический сервис 2ГИС совершена сильная DDoS-атака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал компании.

Вечером 6 октября компания сообщила, что 2gis.ru и часть сервисов в приложениях не работают из-за сильной DDoS-атаки.

"Мы активно работаем над восстановлением сервисов, но пока не можем точно сообщить сроки - с такой сильной атакой столкнулись впервые", - отметили в компании.

Позже команда 2ГИС проинформировала, что восстановила работу большей части сервисов, а остальные придут в порядок в ближайшее время.

Сообщалось, что в сентябре 2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания.