На семь дней ограничат движение на участке бульвара имени Бухар Жырау в Алматы

В Алматы в связи с заменой газопровода с 09:00 28 октября по 19:00 3 ноября по бульвару Бухар Жырау от реки Есентай до улицы Байзакова будет перекрыта одна полоса движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

"Подземный газопровод среднего давления от улицы Жарокова по бульвару имени Бухар Жырау до реки Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также 4 сквозных коррозионных повреждений трубы", - говорится в сообщении.

По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия.