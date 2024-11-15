На сельскохозяйственную ярмарку приглашают алматинцев

Торговые ряды будут работать 16 и 17 ноября.

Расширенная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы 16-17 ноября с 8:00 до 17:00. Участие в мероприятии примут производители и фермеры из Алматинской и Жетысуской областей, передаёт BaigeNews.kz.

Торговые ряды развернут на улице Сатпаева (от улицы Уалиханова до проспекта Достык).

В связи с этим часть улицы Сатпаева будет перекрыта с 20:00 15 ноября. Изменения произойдут и в схемах движения автобусных маршрутов №45, 95 и 121. Они будут объезжать перекрытый участок по проспекту Абая.