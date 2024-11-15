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  • BAIGENEWS

На сельскохозяйственную ярмарку приглашают алматинцев

Сегодня, 17:52
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t.me/AlmatyJoly Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: t.me/AlmatyJoly

Торговые ряды будут работать 16 и 17 ноября.

Расширенная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы 16-17 ноября с 8:00 до 17:00. Участие в мероприятии примут производители и фермеры из Алматинской и Жетысуской областей, передаёт BaigeNews.kz

Торговые ряды развернут на улице Сатпаева (от улицы Уалиханова до проспекта Достык).

В связи с этим часть улицы Сатпаева будет перекрыта с 20:00 15 ноября. Изменения произойдут и в схемах движения автобусных маршрутов №45, 95 и 121. Они будут объезжать перекрытый участок по проспекту Абая.

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