На сельскохозяйственную ярмарку приглашают алматинцев
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
45Фото: t.me/AlmatyJoly
Торговые ряды будут работать 16 и 17 ноября.
Расширенная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы 16-17 ноября с 8:00 до 17:00. Участие в мероприятии примут производители и фермеры из Алматинской и Жетысуской областей, передаёт BaigeNews.kz.
Торговые ряды развернут на улице Сатпаева (от улицы Уалиханова до проспекта Достык).
В связи с этим часть улицы Сатпаева будет перекрыта с 20:00 15 ноября. Изменения произойдут и в схемах движения автобусных маршрутов №45, 95 и 121. Они будут объезжать перекрытый участок по проспекту Абая.
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