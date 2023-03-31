На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом

Фото: рixabay

Аким Ойталского сельского округа доставлен в больницу с ножевыми ранениями, которые он получил на рабочем месте от неизвестного мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

В ДП Жамбылской области сообщили ,что инцидент произошел 24 марта.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП был установлен и задержан 42-летний местный житель", - прокомментировали в полиции.

В результате медицинской экспертизы установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме этого стало известно, что до 2013 года он состоял на учете в Жамбылском областном центре психического здоровья с диагнозом "Шизофрения Ф-20".

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд необходимых экспертиз, ведется следствие.