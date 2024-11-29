На сельхозярмарку привезут 130 тонн продуктов в Алматы

В четырёх районах города Алматы с 30 ноября по 1 декабря пройдут сельскохозяйственные продовольственные ярмарки выходного дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

"Более 130 тонн продуктов питания будут выставлены на продажу. На ярмарках будет представлено более 50 наименований продукции, в том числе мясомолочная, плодоовощная, молочная, колбасная, мука, крупы, растительные и животные масла и многое другое", - говорится в сообщении городской администрации.

Товары привезут производители из Карасайского, Жамбылского, Иле, Талгарского и Енбекшиказахского районов, а также продовольственные предприятия Алматы.

Ярмарки пройдут по следующим адресам:

улица Гоголя — улица Масанчи (Алмалы район);

микрорайон Казахфильм (Бостандыкский район);

перекрёсток проспекта Абая и улицы Отеген батыр (Ауезовский район);

перекрёсток улицы Мендикулов и улицы Бектуров (Медеуский район).

Посетители ярмарок смогут приобрести продукты питания, в том числе товары социального значения, по выгодным ценам. Продовольственные ярмарки проводятся в Алматы каждую субботу и воскресенье.

Ранее стало известно, что в Минторговли не отрицают изменения стоимости импортируемых продуктов питания.