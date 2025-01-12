В немецких тюрьмах зафиксированы случаи сексуального насилия, совершенного трансгендерными женщинами в отношении других заключенных-женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BILD.

Издание Welt пишет, что в настоящее время известно как минимум о пяти подобных инцидентах.

Самый резонансный случай произошел в тюрьме города Хемниц в Саксонии в 2023 году. Заключенный, назвавший себя трансгендерной женщиной, домогался женщин-сокамерниц и даже угрожал им в случае отказа от секса. Кроме того, преступник не стеснялся открыто удовлетворять свои потребности на глазах у других заключенных. Руководство тюрьмы долгое время не реагировало на жалобы, однако в результате заключенного все-таки перевели в мужскую колонию.

Похожие инциденты происходили и в других регионах Германии. Так, в тюрьме города Вехта в Нижней Саксонии трансгендерный заключенный, осужденный за хранение детской порнографии, трижды совершал сексуальные нападения на других женщин-заключенных.

1 ноября 2024 года в Германии вступил в силу закон о самоопределении. Он значительно упрощает процесс изменения гендерной идентичности в документах. По мнению экспертов, некоторые преступники могут воспользоваться этим, чтобы попасть в женские тюрьмы.