На сегодня – 90 совместных проектов, еще 49 – на подходе

Президент Казахстана в статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия", отмечает, что благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сейчас в Казахстане плодотворно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись только за последний год, что свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества", - пишет Токаев.

Он отмечает, что последовательно увеличиваются и объемы взаимных инвестиций.

"В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 млрд долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса", - подчеркивает Глава государства.

Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях.

"На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 млрд долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В числе наиболее значимых событий отмечается начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизация Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны и наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях.