  • 28 Февраля, 22:10
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На сбой в WhatsApp жалуются пользователи

Сегодня, 21:35
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baigenews.kz Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
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Фото: baigenews.kz

Пользователи из России и Казахстана жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp. За час на сайт Downdetector поступили тысячи жалоб, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее частые неполадки сервиса, на которые указывают люди, это отсутствие о44%, с32%.

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