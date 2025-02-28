На сбой в WhatsApp жалуются пользователи
Сегодня, 21:35
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Сегодня, 21:35Сегодня, 21:35
98Фото: baigenews.kz
Пользователи из России и Казахстана жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp. За час на сайт Downdetector поступили тысячи жалоб, передаёт BaigeNews.kz.
Наиболее частые неполадки сервиса, на которые указывают люди, это отсутствие о44%, с32%.
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