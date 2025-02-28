Пользователи из России и Казахстана жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp. За час на сайт Downdetector поступили тысячи жалоб, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее частые неполадки сервиса, на которые указывают люди, это отсутствие о повещений - 44%, с бой мобильного приложения - 32%.