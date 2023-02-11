На сбор денег для пострадавших в Турции пожаловались учителя школы в Актау

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Учителя средней школы №16 на условиях анонимности сообщили о том, что их вынуждают оказать финансовую помощь пострадавшим в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Руководство школы заявило, что информация не соответствует действительности: сбор проводили на добровольной основе.

"Вчера в 12 ночи директор школы отправляет в наш корпоративный чат голосовое сообщение, где говорит о необходимости о перечислении однодневной заработной платы в помощь пострадавшим в Турции. Через 5 минут она написала, что все согласны. При этом как такового опроса не было. Я, например, против. Считаю, что подобного рода сборы должны проводить добровольно, а не по указке руководства", - рассказали педагоги.

Исполняющая обязанности директора средней школы №16 Айман Нурабаева заявила, что учителей не принуждали помогать.

"Ранее мы собирали помощь пострадавшим в Арыси. Я предложила оказать помощь и пострадавшим в Турции. У меня не было злого умысла. Я лишь хотела помочь, думала, все учителя поддержат. Каждый мог через Kaspi отправить деньги. Утром я провела собрание, где еще раз разъяснила, что каждый сам вправе решать, хочет он оказать помощь или нет, - отметила Айман Нурабаева.

По словам Айман Нурабаевой, средняя зарплата учителя составляет 200 тысяч тенге. Педагог уверяет: она не думала, что ее желание помочь выльется в скандал.



Руководитель отдела образования акимата города Актау Багдат Турганбаева сообщила, что руководство школы не согласовывало с ними решение об объявлении сбора.