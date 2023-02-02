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  • На самом высоком уровне поручил Токаев провести Всемирные игры кочевников в Казахстане
kaztag.kz Сегодня, 14:38
156
Сегодня, 14:38
156
Фото: kaztag.kz

На самом высоком уровне поручил Токаев провести Всемирные игры кочевников в Казахстане

Президент Ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов проинформировал Касым-Жомарта Токаева об итогах работы организации за 2022 год и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Как сообщил Исламбек Салжанов, под эгиду Ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука. Кроме того, был проведён анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.

В сентябре 2022 года Всемирная конфедерация этноспорта единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремёсел, услуг.

Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.

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#Токаев #спорт #Всемирные игры кочевников
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:38
156
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