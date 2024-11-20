На самом деле всех будут отслеживать ― эксперт об отмене 4-го этапа всеобщего декларирования

Эксперт в финансовой сфере, бывший внештатный советник Президента РК, старший партнер частной консалтинговой компании Олжас Худайбергенов объяснил, как в Казахстане будет работать всеобщее декларирование после отмены 4-го этапа (для физлиц). Она касается около 8 млн человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Люди задают справедливый вопрос ― мол, почему отменили обязательность декларирования для 8 млн человек, мол, тогда нельзя будет увидеть, кто как платит налоги, или агашки через родственников начнут скрывать активы. На самом деле всех будут отслеживать (это, кстати, секрет Полишинеля ― системы позволяют отслеживать всех). Просто убрали лишнюю бюрократию. Например, в Сингапуре около 5 млн граждан, из которых 1,5 млн ― дети, студенты, пенсионеры и т.д. Остальные 3,5 млн обязаны сдавать декларацию, но уже в течение января приходит уведомление 3,0 млн гражданам, что те могут не сдавать декларации, так как все их доходы и расходы, движения по активам отсутствуют. Остальные 500 тыс. граждан сдают декларации, даже если по ним тоже видны движения. Просто раз есть движения по активам и предпринимательским доходам, нужно подтверждение от самого человека, чтобы завтра в случае предъявления претензий все было обосновано", - написал в Facebook Олжас Худайбергенов.

В Казахстане первоначальная версия декларирования, которая еще 10 лет назад обсуждалась, была очень строгой, отметил он.

"Хотели обязать родителей сдавать декларации за детей. Потом эту идею убрали. В итоге из 20 млн человек подпадают около 12 млн, но по 8 млн и так все видно. По ним отчетность (по сути, декларации) будет формироваться автоматически. Если бы их обязали, то большинство, скорее всего, неправильно заполнили бы отчет, невовремя сдали бы, и получили бы штраф. На ровном месте кучу людей сделали бы виноватыми. Нет смысла заставлять сдавать декларацию тех, у кого поступления лишь от зарплаты, кредитов, что-то перепадает от родственников и друзей. Так как системы и так видят движения по всем, поэтому не будет белых пятен, и вряд ли человек может легко себе позволить тратить больше, чем заработал, даже если не сдает декларацию. У налоговиков все равно будут вопросы к таким. Конечно, вряд ли будут смотреть небольшие расхождение, скорее всего, обратят внимание на "рекордсменов". Что касается больших людей, то они и так сдают декларации, у них команды юристов, налоговых консультантов, как раз там все отработано", - добавил эксперт.

Худайбергенов подчеркнул, что надо упрощать критерии обязательности сдачи декларации для рядовых граждан.

Ранее стало известно, что казахстанцев частично освободят от сдачи деклараций. Позже стало известно, почему отменен четвёртый этап всеобщего декларирования.