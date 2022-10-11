"На рынок труда вышли родившиеся после 2000-х" - Дуйсенова объяснила прирост рабочей силы

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В Казахстане за год количество работоспособного населения и доли молодёжи в её составе выросло на 76 тысяч человек, что вдвое превысило ежегодный прирост за последние пять лет. Показатели министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова объяснила выходом на рынок труда родившихся после 2000-х, передаёт BaigeNews.kz. В правительстве министр рассказала о работе по содействию занятости населения.

"По состоянию на первое октября 2022 года трудоустроены порядка 654 тысяч человек, из них: 203,3 тысячи – на рабочие места, созданные в рамках нацпроектов; 203,9 тысячи рабочих мест создано в рамках реализации поручения Президента "100 рабочих мест на 10 тысяч населения"; 224,3 тысячи трудоустроены на вакантные рабочие места, представленные работодателями; 22,3 тысячи человек охвачены другими мерами содействия занятости (получили гранты, микрокредиты, переселены из трудоизбыточных регионов)", – проинформировала Тамара Дуйсенова.

План по созданию рабочих мест в рамках нацпроектов выполнен на 75,6 процента. Высокий уровень трудоустройства обеспечили нацпроект по развитию предпринимательства, "Сильные регионы – драйвер развития страны" и по развитию агропромышленного комплекса. На них приходится 92 процента всех созданных в рамках нацпроектов рабочих мест. По другим проектам количество колеблется от 492 до 6,2 тысячи.

При этом самые низкие показатели по созданию постоянных рабочих мест - в Костанайской, Актюбинской и в Акмолинской областях – в каждом регионе менее 40 процентов. Самый высокий показатель в Кызылординской области – 88 процентов.