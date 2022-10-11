open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "На рынок труда вышли родившиеся после 2000-х" - Дуйсенова объяснила прирост рабочей силы
pixabay.com Сегодня, 11:11
413
Фото: pixabay.com

"На рынок труда вышли родившиеся после 2000-х" - Дуйсенова объяснила прирост рабочей силы

В Казахстане за год количество работоспособного населения и доли молодёжи в её составе выросло на 76 тысяч человек, что вдвое превысило ежегодный прирост за последние пять лет. Показатели министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова объяснила выходом на рынок труда родившихся после 2000-х, передаёт BaigeNews.kz. В правительстве министр рассказала о работе по содействию занятости населения.

"По состоянию на первое октября 2022 года трудоустроены порядка 654 тысяч человек, из них: 203,3 тысячи – на рабочие места, созданные в рамках нацпроектов; 203,9 тысячи рабочих мест создано в рамках реализации поручения Президента "100 рабочих мест на 10 тысяч населения"; 224,3 тысячи трудоустроены на вакантные рабочие места, представленные работодателями; 22,3 тысячи человек охвачены другими мерами содействия занятости (получили гранты, микрокредиты, переселены из трудоизбыточных регионов)", – проинформировала Тамара Дуйсенова.

План по созданию рабочих мест в рамках нацпроектов выполнен на 75,6 процента. Высокий уровень трудоустройства обеспечили нацпроект по развитию предпринимательства, "Сильные регионы – драйвер развития страны" и по развитию агропромышленного комплекса. На них приходится 92 процента всех созданных в рамках нацпроектов рабочих мест. По другим проектам количество колеблется от 492 до 6,2 тысячи.

При этом самые низкие показатели по созданию постоянных рабочих мест - в Костанайской, Актюбинской и в Акмолинской областях – в каждом регионе менее 40 процентов. Самый высокий показатель в Кызылординской области – 88 процентов.

"Ещё одним из направлений нацпроектов является содействие занятости молодёжи за счёт создания субсидируемых рабочих мест. Сегодня плановые показатели по ним исполнены, на них направлены более 152 тысяч человек, из них 41 процент составляет молодёжь. Результатом данной меры должно стать приобретение навыков с дальнейшим постоянным трудоустройством. Однако большинством регионов не обеспечено постоянное трудоустройство лиц, завершивших участие в данной программе. По республике этот показатель составил 34,8 процента. Самые высокие показатели в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областях, самые низкие – в Шымкенте, Туркестанской и Павлодарской областях. Такая же картина по трудоустройству молодёжи, в аутсайдерах эти же три региона", – сообщила Тамара Дуйсенова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#молодежь #трудоустройство #Минтруда
Журналист
Сегодня, 11:11
413
Поделитесь:
Наверх