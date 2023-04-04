  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

primeminister.kz Сегодня, 14:37
270
Сегодня, 14:37
270
Фото: primeminister.kz

На руководителя полиции в Актобе завели уголовное дело

Сотрудниками УСБ ДП Актюбинской области по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей отдела полиции №3 Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит. 

"Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия - 8/7132/52-16-91. Анонимность гарантируется", - сообщили в пресс-службе ДП Актобе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:37
270
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх