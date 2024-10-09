На российском вокзале предотвратили теракт

В Ярославле на главном железнодорожном вокзале предотвратили теракт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на avia.pro. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к вагону.

Предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, представлял собой сверток черного цвета размером около 10 на 25 сантиметров. Он был обмотан скотчем, а внутри находилась металлическая труба и вещества, предположительно предназначенные для создания взрыва. Дополнительно, в устройстве была обнаружена SIM-карта, которая могла быть использована для дистанционного подрыва. Подозрительный объект был расположен на соединении цистерны и платформы, на высоте примерно 1,7 метра от земли.

После обнаружения взрывного устройства вагон был оперативно отцеплен от состава, чтобы исключить угрозу для окружающих. Для разрушения механизма СВУ был применен гидроразрушитель. Устройство было нейтрализовано, а его фрагменты направлены на экспертизу. В настоящий момент проводится расследование, возбуждено уголовное дело по статье, связанной с террористической деятельностью.

