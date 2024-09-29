На российском ТВ вышло шоу Малахова с участием певца из Актау
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На телеэкраны вышло российское шоу "Привет, Андрей" с участием исполнителя популярного в Актау хита "Улетай" Артура Капишева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На телешоу Артур Капишев исполнил свой авторский хит, посвященный школьной любви, в конце выступления ему подыграли музыканты.
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Большая поклонница передачи "Привет, Андрей" — бабушка Артура Капишева. К слову, именно она подарила ему в 7 классе на Новый год гитару и верила, что Артур станет артистом.
Как вспоминает бабушка, внук начал петь с четырех лет. Творческие гены передались ему от отца, который хорошо пел и играл на гитаре. К сожалению, в шесть лет Артур потерял папу в автокатастрофе и помнит его только по фотографиям.
Напомним, ранее исполнитель популярного хита "Улетай" Артур Капишев сообщал о том, что принял участие в съемке программы "Привет, Андрей".
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