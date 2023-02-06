Лента новостей
- Казахстан вошел в топ-50 криминальных стран 10:47 3
- Экибастузец напал на бывшую жену и измазал её фекалиями и зелёнкой 10:40 72
- Бейонсе установила рекорд "Грэмми" с самым большим числом наград в истории 10:36 80
- В ВКО сошли с рельсов вагоны грузового поезда 10:23 102
- Казахстанских полицейских проверяют на добропорядочность 09:53 172
- На риддерской ТЭЦ вышло из строя новое оборудование 09:39 212
- Мощное землетрясение в Турции: обрушились здания, люди оказались под завалами 09:25 362
- Салауата Муксимова назначили заместителем главы Агентства по делам госслужбы 09:06 336
- 33 новых заражённых COVID-19 выявили в Казахстане 08:47 260
- Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса 07:35 350
- Нераспакованный первый iPhone выставили на аукцион за 50 тысяч долларов 06:19 396
- В Тelegram можно переводить на русский язык целые чаты и каналы 05:21 410
- Казахстанская студентка заняла второе место по бес асык в Турции 04:48 423
- Зарина Дияс вернулась к тренировкам после перерыва 03:47 401
- Жителей четырёх регионов Казахстана предупредили о возможных подтоплениях 02:32 426
- Умер бывший президент Пакистана 01:08 480
- "Барыс" обыграл московский ЦСКА в матче КХЛ 00:15 439
- Казахстанка подала в суд из-за поста в Facebook 05.02.2023 511
- Самый большой аквапарк в Центральной Азии построят в Таразе 05.02.2023 513
- Казахстанские юноши обыграли женскую сборную России по хоккею 05.02.2023 486
- Спасатели Алматы готовы выехать на помощь с возможными подтоплениями в других областях 05.02.2023 379
- ГАЗ опрокинулся на трассе Алматы — Бишкек: госпитализированы четыре человека 05.02.2023 408
- Конкурс "Миссис Вселенная — 2022" выиграла россиянка 05.02.2023 595
- Боец из Казахстана вышел в финал Гран-при российской лиги 05.02.2023 597
- Остановка сердца: двух пациентов "откачали" в неотложке в ЗКО 05.02.2023 549
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 718
- Троих сельчан вызволили из снежного плена полицейские в Акмолинской области 05.02.2023 415
- Годовалый ребёнок получил ожоги в больнице Актау 05.02.2023 529
- Туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в трёх областях 05.02.2023 531
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 853
- Юношеская сборная Казахстана по футболу вырвала победу у России 05.02.2023 653
- Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества Казахстана с Южной Кореей 05.02.2023 600
- "Углы Джоли", блефаропластика и филлеры: каковы риски в погоне за красотой 05.02.2023 640
- "Не могу удержаться от бешбармака" - Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 1941
- В Астане наказали родителей девочки, которая пришла в школу в три часа ночи 05.02.2023 1192
- Жуткое ДТП попало на видео в Уральске 05.02.2023 626
- В Павлодаре реконструируют железнодорожный вокзал 05.02.2023 3014
- В США сошёл с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами 05.02.2023 538
- В бригаду скорой помощи в Казахстане добавили парамедика 05.02.2023 506
- От подтоплений в СКО готовятся защищать пять населённых пунктов 05.02.2023 502
- В Экибастузе продолжают устранять повреждения на теплосетях 05.02.2023 529
- Билл Гейтс раскритиковал планы Маска колонизировать Марс 05.02.2023 615
- Владельцам пострадавших от мороза теплиц в Туркестанской области поможет государство 05.02.2023 2722
- Суточная заболеваемость ковидом резко снизилась в Казахстане 05.02.2023 552
- Трёхлетняя годовщина Кордайских событий: как живёт регион сейчас 05.02.2023 608
- Спасатели ночью предотвратили подтопление пяти сёл в двух регионах Казахстана 05.02.2023 494
- США сбили китайский аэростат над Атлантикой 05.02.2023 592
- Бублик уступил во второй игре квалификации "Кубка Дэвиса" против Чили 05.02.2023 636
- Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье будут в пяти городах страны 05.02.2023 552
- Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка укусила соперницу после поражения 05.02.2023 759
- Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер 05.02.2023 762
- 13 тысяч казахстанцев поддержали петицию против хиджамы 05.02.2023 657
- Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Абу-Даби 05.02.2023 613
- Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области 05.02.2023 900
- Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях 05.02.2023 552
- Асхат Аймагамбетов рассказал о планах на будущее 05.02.2023 749
- В Астане подрались футболисты из Кыргызстана и России 05.02.2023 927
- Жителям Риддера произведут перерасчет за теплоснабжение 05.02.2023 698
- Няня и медсестра подрались на глазах детей в детском саду Темиртау 04.02.2023 755
- Продать своих маленьких детей решила жительница ЗКО 04.02.2023 867
- На трассах Алматинской области из-за погоды ограничили движение 04.02.2023 647
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 1614
- Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ 04.02.2023 691
- Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана 04.02.2023 700
- Скончалась дочь Куляш Байсеитовой 04.02.2023 2054
- Паралыжник Ербол Хамитов получил служебную квартиру 04.02.2023 981
- Конькобежка Алина Дауранова завоевала золото в финале Кубка мира 04.02.2023 879
- Полицейский спас пожилую акмолинку, у которой случился инсульт 04.02.2023 670
- Пассажирский поезд сбил шесть лошадей в области Улытау 04.02.2023 623
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 18712
- Трендовые балаклавы научили вязать детей казахстанских военных 04.02.2023 691
- Арина Алтухова завоевала рейтинговый Кубок мира в Индонезии 04.02.2023 732
- Два рыбака провалились под лёд в Жамбылской области 04.02.2023 807
- Платность республиканских дорог обсудили в Казахстане 04.02.2023 716
- Талые воды подтопили дворы в нескольких сёлах Жамбылской области 04.02.2023 676
- Казахстанская горнолыжница завоевала золото в слаломе в Кыргызстане 04.02.2023 691
- Глава МЧС облетел на вертолёте подтопленные сёла в Туркестанской области 04.02.2023 578
- Семипалатинский ядерный полигон: о болезнях и низких компенсациях рассказали пострадавшие 04.02.2023 1055
- Морозы до минус 50 градусов обещают в США и Канаде 04.02.2023 907
- Жансая Абдумалик и Элизабет Турсынбаева стали кандидатами в депутаты 04.02.2023 1068
На риддерской ТЭЦ вышло из строя новое оборудование
Недавно после пожара в АО "Риддер ТЭЦ" полностью восстановили тракт подачи угля. Однако 5 февраля стало известно, что новое оборудование дало сбой. Одну из деталей механизма конвейера пришлось менять, из-за этого снова упала температура в домах горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
В воскресенье риддерцы стали интересоваться, что опять случилось на станции. Температура подачи воды в дома упала до 53 градусов. Вечером аким города назвал причину произошедшего.
"5 февраля вышел из строя двигатель барабана второго подъёма конвейерной ленты. Ремонтные работы завершены. Начато заполнение бункеров угля. Температурный режим будет восстановлен в течение трёх часов. Для восстановления температурного режима во время ремонтных работ дополнительно был растоплен котлоагрегат № 1", — сообщил на официальной странице в инстаграм аким города Дмитрий Горьковой.
-
Trend news
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 715
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 853
- "Не могу удержаться от бешбармака" - Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 1941
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 1614
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 18694
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1511
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2032
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2111
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70444
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20620
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22144
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2033
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4947
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7187
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1942
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2346
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2047
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 249828
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1743
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1856
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3099
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2722
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2123
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2127
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3705
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3187
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3812
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2201
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2182
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2782
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2289
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2929
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2321
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2532
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4273
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2687
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2608
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13717
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2386
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2883
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6401
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2873
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3333
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3866
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10053
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3174
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16662
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4052
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3324
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 132391
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3185
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40826
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6910
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6518
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6484
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16983
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7040
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20734
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10310
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3435
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3996
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3369
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3820
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27046
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9078
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3190
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6198
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3510
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3997
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10770
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10341
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9415
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5464
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5665
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5807
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7700
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 4000
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4697
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 5227
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55951
-
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 814
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 823
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 724
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 826
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 793
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 879
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1097
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1155
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1199
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1060
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1378
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1170
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1179
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1224
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1052
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1123
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1096
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1392
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1028
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1184
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1186
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1191
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1314
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1308
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1422
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1496
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1381
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1863
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1782
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2597
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1935
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1846
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2552
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1957
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2509
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2173
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2395
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2551
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2502
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2490
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2419
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2266
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2478
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2572
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2587
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2586
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2760
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2653
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2981
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3062
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2885
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2915
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3101
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2993
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3213
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3080
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3007
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3168
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3261
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5575
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3810
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4510
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5497
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5199
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5183
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5039
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4554
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6427
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6116
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7748
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7850
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7788
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6216
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 6090
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6370
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6831
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 6221
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5686
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 7222
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 7010