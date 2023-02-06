На риддерской ТЭЦ вышло из строя новое оборудование

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Недавно после пожара в АО "Риддер ТЭЦ" полностью восстановили тракт подачи угля. Однако 5 февраля стало известно, что новое оборудование дало сбой. Одну из деталей механизма конвейера пришлось менять, из-за этого снова упала температура в домах горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В воскресенье риддерцы стали интересоваться, что опять случилось на станции. Температура подачи воды в дома упала до 53 градусов. Вечером аким города назвал причину произошедшего.