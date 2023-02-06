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inbusiness.kz Сегодня, 09:39
212
Сегодня, 09:39
212
Фото: inbusiness.kz

На риддерской ТЭЦ вышло из строя новое оборудование

Недавно после пожара в АО "Риддер ТЭЦ" полностью восстановили тракт подачи угля. Однако 5 февраля стало известно, что новое оборудование дало сбой. Одну из деталей механизма конвейера пришлось менять, из-за этого снова упала температура в домах горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В воскресенье риддерцы стали интересоваться, что опять случилось на станции. Температура подачи воды в дома упала до 53 градусов. Вечером аким города назвал причину произошедшего.

"5 февраля вышел из строя двигатель барабана второго подъёма конвейерной ленты. Ремонтные работы завершены. Начато заполнение бункеров угля. Температурный режим будет восстановлен в течение трёх часов. Для восстановления температурного режима во время ремонтных работ дополнительно был растоплен котлоагрегат № 1", — сообщил на официальной странице в инстаграм аким города Дмитрий Горьковой.

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#ТЭЦ #риддер #отопление #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:39
212
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