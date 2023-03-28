На реставрации в музеях Астаны могли похитить почти 10 миллионов тенге — аудиторы

Фото: astanatv.kz

Девяти с половиной миллионов бюджетных тенге не досчитались аудиторы при проверке деятельности дирекции музеев Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Госпредприятие заключило договоры на изготовление и реставрацию макетов на вышеназванную сумму. Вот только все сделки заключались в обход конкурса госзакупок и были фиктивными, считают ревизоры.

По их данным, некоторые исполнители даже не были предпринимателями и не знали, что фигурируют в документах. К примеру, один из них сообщил, что дал банковскую карту знакомому, а спустя время обнаружил, что через неё перевели около 10 миллионов тенге. К слову, макеты для музеев всё-таки кто-то создал.

"Данные макеты были изготовлены из дешёвого материала и некачественно. При этом происхождение неизвестно. Аудиторские доказательства и материалы аудита в настоящее время переданы в департамент экономических расследований по городу Астана, Агентство по финансовому мониторингу для принятия процессуального решения", - сказал руководитель отдела департамента внутреннего госаудита по городу Астана Саят Шайкенов.