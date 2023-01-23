На республиканских трассах ограничили движение из-за плохой видимости

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В связи с ухудшением видимости на шести участках республиканских трасс ограничено движение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол". Силы и средства региональных филиалов ведомства в Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях переведены в усиленный режим работы.

"Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403. В Абайской области для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодорогах "Омск-Майкапчагай" (от села Калбатау до села Кокпекты) и "Алматы-Усть-Каменогорск" от города Аягоз до села Калбатау", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на автомобильных дорогах:

1. "Усть-Каменогорск-Семей" км. 10-198, участок село Герасимовка - город Семей

2. "Омск-Майкапчагай" км. 756-906, участок город Семей - село Калбатау.



В ВКО для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодороге республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км, участок село Калбатау - поселок Касым-Кайсенова.

В Жетысуской области движение ограничено для всех видов автотранспорта на а/д "Ушарал-Достык" км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык.