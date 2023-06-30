На ремонт теплосетей в Костанайской области выделили рекордные 14 млрд тенге

Фото: Бауыржан Жуасбаев.

Прошедший отопительный сезон, по оценкам специалистов, выдался сложным в Костанайской области. По всей республике до 1 июня было дано поручение провести техническое обследование состояния тепловых сетей, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Небывалые деньги

В Костанайской области из имеющихся 743 километров труб досконально проинспектировали 540 километров, проверка была проведена в 17 районах и городах региона. Оставшиеся 200 километров в мониторинге не нуждались, так как были уложены совсем недавно.

"До масштабного технического обследования показатель износа тепловых сетей по всей области составлял в среднем 57 процентов. Эти цифры, надо признать, не были основаны на точном расчете, а навскидку определялись самими коммунальными предприятиями. Экспертное заключение показало, что процент износа составляет 49,9 процентов. Перед нами стоит задача до 2029 года снизить износ тепловых сетей до 43 процентов. Но мы решили, что уменьшим этот показатель до 40 процентов", - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров.

Республиканский и областной бюджеты выделили на модернизацию теплосетей рекордную для региона сумму – 13,7 миллиардов тенге. Эти деньги пойдут на реализацию 19 крупных проектов. Львиную долю забирают города Костанай, Аркалык, Лисаковск, Рудный и Житикара.

На бумаге или в реальности?

Болевой точкой в Аркалыке всегда была ТЭЦ, которая работала на мазуте. Ежегодно областной бюджет тратил порядка 3 миллиардов тенге на закуп топлива для нее. В 2019 году было решено начать экономить и модернизировать теплоэнергоцентраль для работы на угле. Проект обошелся в 7,4 миллиарда тенге. Строили его два года и в декабре 2021-го ввели в эксплуатацию. Однако глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова раскритиковала готовность объекта к отопительному сезону, сообщив о многочисленных технологических нарушениях и том, что ТЭЦ "была введена в эксплуатацию только на бумаге".

В управлении энергетики категорически не согласились с доводами аудиторов и сообщили, что старая мазутная ТЭЦ была изношена на 90 процентов. Новая окупится в течение пяти лет за счет экономии на топливе, так как уголь обходится бюджету в разы дешевле мазута – примерно в 700-800 миллионов тенге в год. И костанайские чиновники уверяют: новая ТЭЦ работает второй год подряд. Пусть и не в полную силу.

"Это большой проект, большой комплекс. Мы не можем его сразу построить и запустить. Для этого необходимо проведение пуско-наладочных работ. Соответственно, были выделены средства на разработку проекта и проведены конкурсные процедуры на пуско-наладочные работы. Сейчас они продолжаются. Мы должны были их завершить в 2022 году, однако не успели, так как в ходе строительства было много пересогласований. Работы завершим до 1 ноября этого года. Но ТЭЦ работает, поэтому слова о том, что ее ввели в эксплуатацию на бумаге, не корректны", - считает Даурен Аскаров.

Второй год подряд на ТЭЦ используют комбинированный вид топлива, подключая котлы на мазуте, когда на пуско-наладочные работы останавливаются новые. Подтверждением того, что теплоэнергоцентраль работает, является повышение расхода угля и снижения использования мазута. В прошедший отопительный сезон в Аркалыке израсходовали 35 тысяч тонн угля и 4 100 тонн мазута. 85 процентов времени ТЭЦ работала именно на угле.

"Проект был принят 29 декабря 2021 года авторским, техническим надзорами и заказчиком. На пуско-наладочные работы заключили отдельный договор на 236 миллионов тенге. Они позволили устранить недоделки, как со стороны подрядчика, так и проектировщика. Самая главная проблема в том, что мы не могли запустить турбогенератор. Тот объем пара, который был необходим для запуска турбогенератора, не могли выработать. Первый год не могли найти причину, но ТЭЦ все равно работала. Комбинировали топливо, подключали по мере необходимости старые котлы. Затем поменяли паропроводы, устранили дефект в барабане. Следующий отопительный сезон начнем без всяких проблем, и турбогенератор запустим", - пообещал аким Аркалыка Амирхан Асанов.

В моногороде отапливается порядка 135 многоэтажных жилых дома, 143 частных домов. Общая протяженность тепловых сетей – почти 35 километров. Их износ составляет 87 процентов. Поэтому принято решение до 2025 года полностью заменить трубы.

"Когда-то в городе проживало более 80 тысяч человек, было около 300 домов. Все трубы рассчитаны на этот объем потребителей. В процессе реконструкции мы будем сужать трубы, метровых уже не будет. Начали реконструкцию первого этапа – из 34,7 километра мы в этом году заменим 7,2 километра трубопроводных сетей на сумму 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Работы планируем завершить к началу отопительного сезона. На следующий год запланировали около 20 километров заменить и в 2025 году - оставшуюся часть. Когда мы заменим 7 километров труб в этом году, износ снизится до 69 процентов", - уверен Амирхан Асанов.

Миллиарды Рудному

Аналогичная ситуация с "обнулением" износа будет и в Рудном. В эту зиму город Горняков "гремел" на всю страну из-за постоянных порывов, когда в мороз город оставался без тепла. Из республиканского бюджета Рудному выделили 4 миллиарда тенге плюс 440 миллионов поступили из областного.

"В прошлом году у них было четыре переходящих проекта. В этом году они завершаются, деньгами они все подкреплены. Помимо этого городу через областной бюджет дали еще миллиард тенге для дополнительных видов работ. На днях мы встречались с акимом Рудного, спрашивали, имеются ли проблемы, отставания по графику. Как заверяет сам аким, работы активно ведутся. Миллиард тенге пойдет на ремонт самых аварийных участков", - рассказал Даурен Аскаров.

Сейчас процент износа теплосетей в городе составляет 70 процентов, в этом году его снизят до 63 процентов. В следующем году республика пообещала выделить еще 4 миллиарда тенге. До 2025 года все проблемные участки в Рудном планируют устранить.

Что касается села Боровское, где тоже этой зимой были перебои с теплом, в управлении энергетики и ЖКХ пояснили, что там были проблемы с котлами отопления.

"Экономайзер потек. Сыграл человеческий фактор. Когда видели, что идет неисправность, надо было принимать решение и проводить ремонтные работы. Здесь с опозданием отработала сама эксплуатация, и пошло понижение температурного режима. Мы дали им средства на приобретение котлов на две котельные. По тепловым сетям нареканий там нет", - добавил Аскаров.

Что касается областного центра, то процент износа теплосетей здесь составляет 64 процента. Четыре проекта были профинансированы из республиканского бюджета. Помимо этого за счет инвестиционных программ костанайской теплоэнергетической компании ведутся ремонтные работы. Ожидается, что в этом году износ теплосетей в Костанае будет снижен на 2 процента.

"По итогам этого года по всей области ориентировочно на 2,5 процента мы снизим износ. Уменьшим аварийность, увеличим надежность подачи теплоснабжения. Плюс на следующий год готовятся заявки в республиканский бюджет на 8,8 миллиарда тенге. Это шесть проектов на дальнейшую перспективу. Чтобы на этом не останавливаться, мы сейчас разрабатываем проекты. По итогам этого года хотим 18 проектов на 17,5 миллиардов тенге разработать. То есть 8,8 миллиарда тенге у нас есть, и плюс на 17 миллиардов тенге подадим заявки на следующие годы. Вопрос теплоснабжения очень актуальный, регионы готовят заявки и в порядке приоритетности выделяются деньги", - заключил Даурен Аскаров.

Параллельно ведется работа по снижению дебиторской задолженности населения и юридических лиц за тепло. Сейчас она составляет по всем коммунальным предприятиям региона около 600 миллионов тенге.