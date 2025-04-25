По снижению износа инженерных сетей и теплоисточников из резерва Правительства выделено порядка 1,1 млрд тенге для ремонтных работ на теплоисточнике города Кокшетау. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу средства перечислены в бюджет Акмолинской области на проведение ремонтных работ на теплоисточнике города Кокшетау (РК-2) в целях подготовки и обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона на 2025-2026 годы.

Выделенные средства направляются на реализацию проекта по реконструкции автоматизированной системы управления технологических процессов и полевого уровня контрольно-измерительных приборов и автоматики водогрейного пылеугольного котла предприятия "Кокшетау жылу", а также поверхностей нагрева котлоагрерата, ремонт кубов воздухоплавателей котлоагрегата, ремонт и замену единиц оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс.

Напомним, теплоснабжение объектов города Кокшетау осуществляется котельными РК-1 (мазут) и РК-2 (уголь). Однако основным источником теплоснабжения остается пылеугольная котельная РК-2. Общая протяженность тепловых сетей 188,7 км (магистральных - 51 км, внутриквартальных - 137,7 км). Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1977 года.