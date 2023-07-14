На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 8,3 млрд тенге

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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время выступления на встрече с населением Восточно-Казахстанской области рассказал о ремонтной кампании на Риддерской ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, совместно с министерством финансов и областным акиматом отработан механизм выделения средств из резерва правительства.

"На ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ привлечены восемь подрядных организаций. Получены государственные экспертизы на проектно-сметные документации по ремонту. Общая сумма ремонтных работ составляет 8,3 миллиарда тенге", - пояснил он.

К слову, ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ планируется завершить по графику до начала отопительного сезона.