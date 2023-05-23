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На ремонт котельных Кокшетау выделят порядка 2 млрд тенге
В рамках подготовки региональных ТЭЦ и других теплоисточников к предстоящей зиме из правительственного резерва выделено свыше 1,9 миллиарда тенге для проведения ремонтных работ на котельных города Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Жители города обеспечиваются теплом за счёт работы двух котельных – РК-1 (1977 год) и РК-2 (1998 год). На первой установлено три газомазутных котла общей мощностью 294 Гкал/час, на второй – три пылеугольных котла мощностью 280 Гкал/час. Износ оборудования на данных теплоисточниках на сегодняшний день является высоким.
Для подготовки к зиме там планируется провести ремонтные работы, которые затронут дымовые трубы, непосредственно котлоагрегаты, газоходы, воздухоподогреватели и т.д. В результате должно быть обеспечено бесперебойное прохождение отопительного сезона 2023-2024 годов и последующих.
Отмечается, что сегодня на фоне запуска новых предприятий и развития местной экономики в целом ведётся проработка строительства полноценной теплоэлектроцентрали, которая позволит обеспечить растущие потребности Кокшетау.
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