На реализацию программы ArtSport в 2023 году выделят более 86 млрд тенге

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В 2023 году в рамках программы ArtSport будет охвачено более 560 тысяч детей и подростков, на эти цели предусмотрены более 86 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Глава ведомства отметил, что большое внимание планируют уделить участию детей в занятиях спортом и физической культурой. В связи с этим работы по государственному спортивному и творческому заказу продолжат.

"В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 миллиарда тенге для охвата более 560 тысяч детей и подростков", - сказал министр.

Напомним, что в 2022 году более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от четырёх до 17 лет получили возможность бесплатно посещать 13 тысяч спортивных секций и творческих кружков.