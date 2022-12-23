На развитие моногородов в Казахстане выделят более 2 трлн тенге

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Планы по развитию моногородов рассмотрели на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в настоящее время в республике насчитывается 27 моногородов, в которых проживает 1,4 миллиона человек и действует 32 градообразующих предприятия. С 2015 по 2021 год объём промышленного производства в данных населённых пунктах вырос с 6,3 до 11,2 триллиона тенге, что составляет 29 процентов от общего показателя по стране.

На сегодняшний день сформирован пул из 86 "якорных" проектов на 2,1 триллиона тенге с созданием более 18 тысяч рабочих мест в моногородах, в том числе в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и т.д.

В целом для их дальнейшего развития предлагается увеличить ежегодный лимит средств, выделяемых из бюджета на проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, разработать мастер-планы по решению социально значимых проблем населённых пунктов, а также активизировать работу по реализации новых инвестиционных проектов.

Данные подходы были поддержаны. При этом Алихан Смаилов отметил необходимость усилить межведомственную координацию при выполнении утверждённых главой государства программ развития, а также актуализировать перечень наиболее перспективных "якорных" проектов для диверсификации региональной экономики и обеспечения занятости граждан.

На заседании также рассмотрены актуальные вопросы в сферах железнодорожного машиностроения и агропромышленного комплекса.