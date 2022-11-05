На разъедающую костюмы воду в бассейне пожаловались родители в Костанае

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Они считают, что у воды высокая кислотность, что грозит ожогами слизистой глаз, гортани и даже разрушением эмали зубов.

В Костанае временно закрыли новый бассейн ДЮСШ №1. Идёт проверка по жалобе родителей детей-пловцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Заместитель руководителя школы по административно-хозяйственной части Балга Даулетбаев, объяснил принцип работы современного бассейна.

Если коротко: подачу в воду реагентов контролирует компьютер. С помощью датчиков он определяет, какого компонента не хватает. Среди них хлор, который используют против бактерий, альгицид против цветения и водорослей, коагулянты, которые собирают в хлопья грязь, и регуляторы уровня кислотности и щёлочности воды: pH+ и pH-. Добавка со знаком минус делает воду кислее, плюс добавляет щёлочь. Идеальный баланс: 7,2 – 7,6 pH. Предположительно, этот баланс сбился.

"Вы знаете, что плавательные костюмы наших детей из ареновской ткани (эластичный полиэстер). А ведь эти костюмы сейчас как трикотаж стали. Их просто разъедает. Они уже прозрачные", — говорит мама пловцов Юлия Кац.

Родители на собрании опасались таких симптомов, как ожог слизистой гортани, глаз, лёгких, выпадение волос.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Сухачёва сообщила, что главная задача сейчас выявить источник проблемы.

"Дело в том, что лаборатория в бассейне показала нормальное содержание хлора и пониженный pH. Тот же забор мы отправили в СЭС. Здесь нам дали другой ответ — и хлор, и pH повышены. Мы не химики — отправили тот же забор в независимую лабораторию и завтра ждём ответ. Не зная точного анализа воды, мы не составим правильную стратегию борьбы с проблемой. Не гадать же на кофейной гуще", — говорит Наталья Сухачёва.

По её словам, одна из версий: настройки компьютера могли сбиться, и реагенты в воду стали поступать хаотично. Еще один вариант — недобросовестный поставщик реагентов. Возможно, в упаковке с регулятором pH плюс мог быть минус. Школа намерена провести анализ химии.

Когда дети снова смогут заниматься в бассейне, пока неизвестно.