За публикацию данных о гибели военных подали в суд на блогера в Кокшетау

Суд рассмотрел дело в отношении блогера Г. по обвинению в размещении и распространении ложной информации, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленном сотрудником полиции, руководитель ИП Г. на странице социальной сети Instagram разместил видеозапись с информацией о гибели военнослужащих.

"Судом установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не является автором видеозаписи; информация взята из официальных источников; опубликованные сведения, статистика смертности военнослужащих озвучены представителем военной прокуратуры на заседании Сената Парламента РК. Доказательств, свидетельствующих, что Г. умышленно опубликовал ложные сведения, суду не представлено. Размещённая информация озвучена представителем ведомства, что подтверждается их показаниями и видеозаписью", - сообщили в суде.

Таким образом, вина блогера в совершении правонарушения не доказана, его действиях отсутствует состав административного правонарушения.

Постановлением суда производство по делу прекращено.