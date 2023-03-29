На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД

Фото: ustinka.kz

За январь-февраль 2023 года в стране зарегистрировали 85 уголовных правонарушений по статье "Пытки", против 263 случаев годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Количество правонарушений сократилось в 3,1 раза за год.

В аналогичном периоде 2022 года количество подобных правонарушений выросло сразу в 3 раза, до 263 случаев. Такую статистику легко объяснить трагическими событиями января прошлого года.

Численность пострадавших от пыток сократилась на 63% за год, до 94 человек за два зимних месяца текущего года.

Что касается совершивших уголовные правонарушения по статье "Пытки", за два месяца таковых оказалось 18 лиц. Среди них 6 служащих МВД и 12 сотрудников КНБ.