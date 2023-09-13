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На пять суток посадили неплательщика алиментов, задолжавшего 19 млн тенге

Сегодня, 16:15
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: Baigenews.kz

Арест в виде 5 суток лишения свободы получил неплательщик алиментов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"Прокуратурой района Нура города Астаны в ходе проведения анализа о взыскании суммы задолженности по алиментам установлен неплательщик алиментов, имеющий задолженность с 2015 года более 19 млн.тенге. Должник привлечен к административной ответственности в виде 5 суток ареста", - говорится в сообщении.

Прокуратура района возбудила административное производство по части 1 статьи 669 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

В прокуратуре напомнили, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 5 суток, а также уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы.

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