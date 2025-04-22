Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Туркестане — городе, имеющем сакральное значение для тюркского мира, передаёт BaigeNews.kz.

Во время беседы лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства, с акцентом на совместные проекты в газовой отрасли и сфере логистики.

"Сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. Мы держим на контроле стратегические проекты, от которых напрямую зависит рост экономического взаимодействия", — подчеркнул Токаев.

Он также поздравил Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия — инициативы Туркменистана, поддержанной Генассамблеей ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил казахстанскую сторону за тёплый приём и подчеркнул, что Астана — один из главных стратегических партнёров Ашхабада:

"Наши отношения в политике, экономике и культуре имеют большой потенциал. Мы признательны за поддержку наших инициатив на международной арене".

Стороны обсудили планы по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов и участие Казахстана в разработке крупнейшего газового месторождения Галкыныш совместно с иностранными инвесторами.

В транспортной сфере отдельное внимание было уделено проекту строительства железной дороги Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, который, по словам Токаева, значительно расширит экспортные направления для стран региона. Также были отмечены ключевые маршруты: железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран и автомагистраль Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Кроме экономической повестки, стороны затронули вопросы цифровизации, образования и медицины. Казахстан выразил готовность помочь Туркменистану в развитии электронного правительства и повышении квалификации специалистов в сфере IT, обороны и здравоохранения.