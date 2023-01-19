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На проведение выборов в мажилис и маслихаты потратят 33,4 миллиарда тенге из бюджета
В Министерстве финансов озвучили сумму, которую планируется потратить на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает BaigeNews.kz.
"В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в парламенте расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 миллиарда тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Эти расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:
- от политических партий по партийным спискам;
- по одномандатным территориальным избирательным округам.
Напомним, в своем послании в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев поручил провести внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.
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