На проведение выборов в мажилис и маслихаты потратят 33,4 миллиарда тенге из бюджета

Фото: gov.kz

В Министерстве финансов озвучили сумму, которую планируется потратить на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает BaigeNews.kz.

"В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в парламенте расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 миллиарда тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:

- от политических партий по партийным спискам;

- по одномандатным территориальным избирательным округам.

Напомним, в своем послании в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев поручил провести внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.