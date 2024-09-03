На проведение референдума по АЭС потратят 15,5 млрд тенге

Центральная комиссия референдума разработала и предоставила Правительству на рассмотрение примерную схему расходов на проведение референдума по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"После того, как был опубликован указ, мы посчитали смету. Глава государства уже несколько раз говорил о том, что предполагает сроки проведения референдума. Мы, естественно, готовились посчитали. Общая сумма расходов согласно нашей смете составляет 15,5 миллиардов тенге", - сказала член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.

Эта сумма включает организацию и проведение республиканского референдума на 78 зарубежных избирательных участках, которые расположены и открыты в 63 государствах.



71% из 15,5 млрд тенге занимает оплата труда членов Комиссии всех уровней. Их более 70 тысяч человек.

Оставшиеся 29% идут на организационные расходы, такие как информационное сопровождение, изготовление бюллетеней и канцелярия.