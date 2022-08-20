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На программу ArtSport акимат Нур-Султана выделит дополнительно три миллиарда тенге
На программу финансирования детских спортивных секций ArtSport в Нур-Султане акимат выделит дополнительно три миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Указывается, что маслихат столицы поддержал финансирование программы ArtSport в рамках внесения изменений в бюджет Нур-Султана на 2022-2024 годы.
"Решением маслихата от 17 августа 2022 года выделены дополнительные средства на сумму три миллиарда тенге. Данные средства охватывают потребности активированных ваучеров в рамках государственного творческого и спортивного заказа по сентябрь месяц включительно. Ранее с начала 2022 года было выделено 6,4 миллиарда тенге для обеспечения активированных ваучеров", - сообщается в пресс-релизе.
В настоящее время в городе общее количество выданных платформой ArtSport ваучеров детям составляет 85 561, из них активированы 61 639 ваучеров.
Сейчас в столице в рамках государственного творческого и спортивного заказа функционирует 581 спортивная секция по 25 видам, а также 1034 творческих кружков по 45 направлениям.
Сообщалось, что будет доработан приказ по программе финансирования детских спортивных секций ArtSport. Сама программа заработала в 2021 году после того, как в конце 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который позволил детям с четырёх до 17 лет посещать секции за счёт бюджета местных органов.
Комментируя реализацию программы ArtSport месяц назад, президент отметил, что это было стратегически правильное решение, однако "начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение".
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев недавно заявил, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе ArtSport. В неё будут внесены изменения. В настоящее время ведётся интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).
"Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые "мёртвые души". Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта", - сказал Даурен Абаев.
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