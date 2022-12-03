Лента новостей
- На проблемы с отоплением жалуются жители Тараза 08:01 72
- В 2023 году мозговой чип испытают на людях 07:44 140
- Казахстанский боксер побил непобежденного узбекистанца у него на родине 06:19 516
- Пожилая пара с 3-летним малышом насмерть замерзли на улице 05:00 1126
- Спасатели вытащили из Урала собаку в Атырау 04:26 322
- На участке трассы Екатеринбург – Алматы возобновлено движение 03:01 356
- Мошенник оформил на жительницу Рудного кредитов на 1,7 миллионов тенге 02:30 386
- Жители Актау перекрыли дорогу на месте ДТП, в котором погиб ребёнок 01:47 688
- Суд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы 00:24 1164
- Житель Текели выбросил бойцовскую собаку на улицу 02.12.2022 913
- Решилась судьба ребёнка, которого морили голодом и истязали в Кокшетау 02.12.2022 1428
- Китайскую сумку с оружием нашли у дороги в Алматинской области 02.12.2022 465
- Нецензурное слово вместо госномера: водителя оштрафовали в Туркестане 02.12.2022 526
- Итоги выборов: путь развития Казахстана обсудили эксперты в Актобе 02.12.2022 440
- Машина без водителя снесла остановку в Астане 02.12.2022 560
- Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана 02.12.2022 491
- В Астане случайно задержали преступника, находившегося в розыске сразу в двух странах 02.12.2022 1435
- Аким СКО Айдарбек Сапаров проинспектировал работу ТЭЦ-2 02.12.2022 521
- Мы со всеми проблемами справимся - Крук о ситуации с отоплением в Экибастузе 02.12.2022 443
- Президент назначил акима Алматы 02.12.2022 821
- Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в выходные в Казахстане 02.12.2022 464
- Об экологических правах казахстанцев рассказал эксперт 02.12.2022 377
- "Это наши герои" – дать премии ликвидаторам аварии в Экибастузе призвал Олег Крук 02.12.2022 2739
- В Экибастуз дополнительно направили группировку МЧС 02.12.2022 607
- Шестой день без отопления: как выживают экибастузцы. Фоторепортаж 02.12.2022 737
- Два казахстанца получили бионические протезы рук от фонда "Қазақстан халқына" 02.12.2022 697
- Стали известны пороговые баллы на ЕНТ по некоторым предметам 02.12.2022 542
- Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы Главы государства – внедрение принципа Equality 02.12.2022 610
- Более 338 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг 02.12.2022 382
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 3754
- Лифт сорвался на стройке в Алматы, погиб человек 02.12.2022 855
- Казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 миллиона тенге 02.12.2022 399
- Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 выпустил Нацбанк 02.12.2022 480
- Минэкологии: Износ канализационно-очистных сооружений в Павлодарской области - 85 процентов 02.12.2022 485
- Жителей Экибастуза разместили в Доме отдыха "Энергетик". Но не всех 02.12.2022 569
- Не соответствует имени великого учёного - проспект Аль-Фараби хотят перенести в Астане 02.12.2022 520
- Гранты и именные стипендии заработали школьники-призёры президентской олимпиады в РК 02.12.2022 491
- На 21% выросла выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане 02.12.2022 469
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 617
- Airbus выплатит штраф в 16 млн евро за взятки чиновникам в Казахстане и Ливии 02.12.2022 659
- На 80% снизился импорт гречки в Казахстан с начала года 02.12.2022 488
- Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы 02.12.2022 438
- ЦИК напомнила СМИ о правилах публикации агитационных материалов кандидатов в депутаты в сенат 02.12.2022 450
- Назначены акимы ряда областей в Казахстане 02.12.2022 1260
- Арсенал оружия изъяли у скотокрадов в Жамбылской области 02.12.2022 572
- Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области 02.12.2022 603
- Уголь внесут в список существенно важных товаров в Казахстане 02.12.2022 869
- Аренда жилья за неделю снизилась в 11 городах Казахстана — аналитика 02.12.2022 623
- "С дипломом в село": в Мангистау в 2021-2022 учебном году трудоустроено более 100 молодых специалистов 02.12.2022 496
- Испытание на прочность: в Казахстане создадут полигон для проверки автомобилей 02.12.2022 488
- Частные судебные исполнители похитили у казахстанцев более миллиарда тенге — Генпрокуратура 02.12.2022 831
- Алматы вошёл в топ-10 самых дешёвых городов мира 02.12.2022 4132
- 162 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки — Минздрав 02.12.2022 706
- Казахстанские триумфаторы сурдлимпийских игр в Бразилии не могут получить положенные поощрения 02.12.2022 785
- Два элемента казахского культурного наследия включены в список ЮНЕСКО 02.12.2022 700
- Бухгалтер детсада похитила 17 миллионов тенге и вложила их в финпирамиду 02.12.2022 932
- Telegram намерен запустить площадку для торговли цифровыми валютами 02.12.2022 531
- В российский прокат выходит казахстанско-татарстанский фильм "Тарлан" 02.12.2022 768
- "Температурные качели" в Казахстане прогнозируют синоптики в декабре 02.12.2022 1502
- Приговор вынесен погибшему участнику январских событий 02.12.2022 2477
- Экс-сотрудники ликвидированного нацхолдинга "Зерде" обратились в суд 02.12.2022 786
- Названа предварительная причина коммунальной аварии в Экибастузе 01.12.2022 1308
- Крупная авария на водопроводе произошла в Петропавловске 01.12.2022 745
- Собственников ТЭЦ в Казахстане проверят на предмет вывода капитала 01.12.2022 816
- "Барыс" возглавил рейтинг хозяев самых результативных матчей в истории КХЛ 01.12.2022 683
- Архимед Мухамбетов попрощался с костанайцами 01.12.2022 2163
- Казахстанец завоевал серебро на турнире по пара плаванию в Каире 01.12.2022 677
- Снятый с должности аким Скаков извинился перед экибастузцами 01.12.2022 1467
- Волонтёры в Экибастузе возмутились фейковой информацией о своей "показушной" работе 01.12.2022 2121
- Стала известна улица, которой хотят присвоить имя погибшего пожарного Аскара Забикулина 01.12.2022 1423
- Новогодняя ярмарка пройдёт в Астане 01.12.2022 7382
- Более полумиллиарда тенге могут выделить на новогоднее оформление Алматы 01.12.2022 855
- "Наш организм к ним не готов" — врач-нарколог о вреде синтетических наркотиков 01.12.2022 745
- Казахстанцы завоевали две медали на турнире по таеквондо в Париже 01.12.2022 716
- В "Казахмысе" назначен новый председатель правления 01.12.2022 1028
- Токаев подписал законы о республиканском бюджете и займе у МБРР 01.12.2022 796
- Подписан закон о трансфертах между республиканским и областными бюджетами 01.12.2022 1014
- Кому из акимов удалось сохранить свои должности 01.12.2022 11663
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 692
- В каком из регионов Казахстана самая высокая инфляция 01.12.2022 646
На проблемы с отоплением жалуются жители Тараза
На проблемы с отоплением в многоэтажных домах жалуются и жители Тараза. Без тепла сидят жильцы первых и вторых этажей. По словам специалистов коммунальных служб, в отопительной системе не хватает давления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
С отоплением жильцам этого дома повезло далеко не всем. Как выяснилось, тепло доходит не во все квартиры. Жители вынуждены обогреваться газовой плитой. Выручают и электрические приборы. Однако, такое удовольствие не всем по карману.
"Отопления нет, но при этом квитанции у нас есть, оплаченные, по 3800 мы должны оплатить за холодный дом. В субботу, воскресенье ни искупаться, ни постираться. Нет горячей воды, так как нет отопления. Нам приходится где-то у подружки, в аул ехать купаться", ‒ говорит жительница Тараза Фарида Хасан-Оглы.
"Установили три насоса тут, работают, говорят, но не работают вообще. Например, первый, второй этажи вообще нет тепла, вообще. Как на улице вот железо потрогайте, вот так. А с 3 этажа в шахматном порядке. Говорят, это давления не хватает. Если давления не хватает, зачем столько домов строятся?" ‒ жалуется жительница Тараза Назым Шымыркул.
Перебои с теплом наблюдаются с начала отопительного сезона, говорят местные жители. Они обращались ко многим ответственным службам, но безрезультатно.
Аналогичная проблема еще в одной из многоэтажек. Жилье приобрели под ипотеку, а жить приходится в холодных квартирах, возмущаются люди.
"Сейчас мы уже просто сделали по старинке, как раньше замазкой, ватой и скотчем залепили, потому что с окон дует. Батареи, ну слабые, вот трогаешь, как будто вот напора нет. Дети уже в одежде спят, укутываем в пижамы и под одеяло. У нас ипотека на 11 лет, 50 тысяч каждый месяц за что платим? По гарантии нам обещали, что подрядчик будет в течение пяти лет обслуживать", ‒ говорит Асель Жанибекова.
"Уже два дня отопления нет. Например, у нас дома двухмесячный ребенок. В прошлом году такого не было. Не знаю, когда мы сюда переехали, было тепло, но в этом году уже какие-то сбои начались. Как оказалось, качество действительно зависит от количества", ‒ отмечает Дина Алибаева.
Согласно первоначальному плану детальной планировки в этом микрорайоне должны были построить всего 60 домов. Но его вдруг изменили на 150 многоэтажек. Как итог ‒ инженерные коммуникации не выдерживают нагрузок.
Чиновники пытались исправить ошибки, и даже принялись расширять теплотрассу. На первый этап уже потратили больше 400 млн тенге.
"В связи с поступлением многочисленных жалоб мы в текущем году тепловую сеть разбили на два этапа, то есть расширение подводящей теплотрассы и расширение уже непосредственно подходящих к домам внуриквартальных сетей. Первый этап полностью завершили", ‒ прокомментировал заместитель акима Тараза Нурбол Калдыбаев.
Но для дальнейшей работы нужны немалые средства, говорят в акимате. По подсчетам специалистов, на расширение инженерных коммуникационных сетей требуется до пяти млрд тенге. Местные власти уже разработали проектно-сметную документацию. Если ее одобрят, то работы начнут уже в следующем году.
-
Trend news
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 3696
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 613
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1458
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 43509
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 5691
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10050
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1967
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 52477
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1370
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19407
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8184
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2346
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1404
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3915
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2859
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1821
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1708
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4505
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2145
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35725
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20087
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8464
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5461
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2656
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28089
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 43613
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2649
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17777
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5346
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10062
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4598
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3706
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3646
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10618
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42931
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3536
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3100
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12835
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3945
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20455
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5430
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4393
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5679
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9864
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8079
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3978
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11720
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3558
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3648
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4506
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36284
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4434
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5762
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4255
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5348
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5518
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46410
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3959
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60517
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16250
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19975
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5017
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4940
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5967
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6156
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7483
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15381
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8714
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91464
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7501
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7028
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15955
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9194
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5894
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6293
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 36063
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 7114
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 8153
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 15253
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14465
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 690
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1085
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1548
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1591
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1765
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1630
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1813
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2435
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2555
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2693
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2816
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2524
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2934
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2650
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2822
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2792
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2932
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3121
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2957
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3140
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3328
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3325
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3540
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4029
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4369
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4032
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4244
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4156
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4234
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4228
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4080
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4531
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4774
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4466
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22737
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4813
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4655
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4632
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9730
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5395
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15223
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13350
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13363
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14022
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12879
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17289
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14036
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15475
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16418
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16110
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13640
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14081
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32210
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15131
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17877
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14175
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15378
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16006
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17368
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15437
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17438
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16969
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18202
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18036
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34683
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18522
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19521
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19115
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19974
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19984
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29536
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19434
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26763
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37554
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21212
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28782
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26129
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27739
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23787
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25456