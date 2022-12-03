На проблемы с отоплением жалуются жители Тараза

На проблемы с отоплением в многоэтажных домах жалуются и жители Тараза. Без тепла сидят жильцы первых и вторых этажей. По словам специалистов коммунальных служб, в отопительной системе не хватает давления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

С отоплением жильцам этого дома повезло далеко не всем. Как выяснилось, тепло доходит не во все квартиры. Жители вынуждены обогреваться газовой плитой. Выручают и электрические приборы. Однако, такое удовольствие не всем по карману.

"Отопления нет, но при этом квитанции у нас есть, оплаченные, по 3800 мы должны оплатить за холодный дом. В субботу, воскресенье ни искупаться, ни постираться. Нет горячей воды, так как нет отопления. Нам приходится где-то у подружки, в аул ехать купаться", ‒ говорит жительница Тараза Фарида Хасан-Оглы.

"Установили три насоса тут, работают, говорят, но не работают вообще. Например, первый, второй этажи вообще нет тепла, вообще. Как на улице вот железо потрогайте, вот так. А с 3 этажа в шахматном порядке. Говорят, это давления не хватает. Если давления не хватает, зачем столько домов строятся?" ‒ жалуется жительница Тараза Назым Шымыркул.

Перебои с теплом наблюдаются с начала отопительного сезона, говорят местные жители. Они обращались ко многим ответственным службам, но безрезультатно.

Аналогичная проблема еще в одной из многоэтажек. Жилье приобрели под ипотеку, а жить приходится в холодных квартирах, возмущаются люди.

"Сейчас мы уже просто сделали по старинке, как раньше замазкой, ватой и скотчем залепили, потому что с окон дует. Батареи, ну слабые, вот трогаешь, как будто вот напора нет. Дети уже в одежде спят, укутываем в пижамы и под одеяло. У нас ипотека на 11 лет, 50 тысяч каждый месяц за что платим? По гарантии нам обещали, что подрядчик будет в течение пяти лет обслуживать", ‒ говорит Асель Жанибекова.

"Уже два дня отопления нет. Например, у нас дома двухмесячный ребенок. В прошлом году такого не было. Не знаю, когда мы сюда переехали, было тепло, но в этом году уже какие-то сбои начались. Как оказалось, качество действительно зависит от количества", ‒ отмечает Дина Алибаева.

Согласно первоначальному плану детальной планировки в этом микрорайоне должны были построить всего 60 домов. Но его вдруг изменили на 150 многоэтажек. Как итог ‒ инженерные коммуникации не выдерживают нагрузок.

Чиновники пытались исправить ошибки, и даже принялись расширять теплотрассу. На первый этап уже потратили больше 400 млн тенге.

"В связи с поступлением многочисленных жалоб мы в текущем году тепловую сеть разбили на два этапа, то есть расширение подводящей теплотрассы и расширение уже непосредственно подходящих к домам внуриквартальных сетей. Первый этап полностью завершили", ‒ прокомментировал заместитель акима Тараза Нурбол Калдыбаев.

Но для дальнейшей работы нужны немалые средства, говорят в акимате. По подсчетам специалистов, на расширение инженерных коммуникационных сетей требуется до пяти млрд тенге. Местные власти уже разработали проектно-сметную документацию. Если ее одобрят, то работы начнут уже в следующем году.