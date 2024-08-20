На предложение повысить штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов отреагировал Карабаев

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал инциденты, когда авиакомпании продают билетов на рейсы больше, чем есть мест в самолётах, передаёт BaigeNews.kz.

"Это мировая практика. Ни в одной стране, насколько я знаю, ограничения не существует. Продают на несколько единиц больше билетов, а по факту на борт не все пассажиры регистрируются. Все компании мира, в том числе казахстанские, так делают", - заявил Карабаев.

Прокомментировал он и случай, когда 12-летнюю девочку не пустили на борт и оставили одну в аэропорту Астаны. Это произошло из-за замены самолета FlyArystan на менее вместительный, в котором ребёнку не досталось места.

"По данному инциденту меры приняты, компания оштрафована. Граждане выходили с инициативой повысить штраф за отдельные нарушения. Это возможно. Но в итоге авиакомпания этот штраф должна покрывать. Значит, это будет заложено в тариф и приведёт к тому, что цена на билеты вырастет", - добавил министр.

Ранее он заявил, что в Минтранспорта придумали новый механизм борьбы с задержками авиарейсов.