На поверхность извлекли второго проходчика на руднике в ВКО

Только что удалось эвакуировать второго проходчика, которого придавило горной массой вовремя ЧС на руднике в ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте корпоративных связей Группы KAZ Minerals.

"Под утро двое проходчиков, согласно своему графику горной выработки, выполняли работы. Именно в этот момент случилась просадка горной массы. Один проходчик успел выбраться на поверхность, второй остался внутри. Оперативно были предприняты меры по его извлечению – доставлена вода, поддерживалась связь. В данный он извлечён на поверхность", - сообщил менеджер Департамента корпоративных связей Группы KAZ Minerals Ермек Дзюкенев.

Здесь также уточнили, что завала на руднике не было, а произошла просадка горной массы.

Как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, первому пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь – проведено медицинское обследование, он осмотрен хирургом.

Напомним, сегодня утром на одном из рудников Группы KAZ Minerals во время обхода двух проходчиков произошла просадка грунта.