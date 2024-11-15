На потери сельхозпродукции из-за недостатков логистики указал Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, указал на потери сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения, передает BaigeNews.kz. Поэтому Президент считает необходимым развивать инфраструктуры хранения.

"Серьезным препятствием являются транспортно-логистические ограничения. К примеру, в нашей стране фиксируются значительные потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения. Поэтому важным направлением должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Принят Комплексный план по строительству и модернизации объектов хранения, в рамках которого будут введены дополнительные мощности на 700 тысяч тонн. Эту работу следует держать на постоянном контроле. Мы должны не только сохранить наши традиционные рынки сбыта, но и диверсифицировать экспорт, создавая гибкие схемы поставок, адаптированные под требования разных стран", - сказал Токаев.

Он отметил, что уже начаты плановые поставки зерна в Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан и Афганистан. Восстановлен доступ на рынок Ирана, куда отгружено 250 тысяч тонн ячменя. Также будут осуществлены поставки зерна в Китай, страны Европейского союза и Северной Африки. Помимо этого, для наращивания морских перевозок запущен новый зерновой терминал в порту Курык. Учитывая возрастающие потребности новых рынков в продовольствии, будет усиливаться роль таких международных коридоров, как "Север – Юг" и Транскаспийский маршрут, отметил президент.

"В последние годы одним из главных вопросов повестки моих международных переговоров является решение стратегической задачи по становлению Казахстана как полноценного транспортно-логистического центра Евразии. Большое значение в этом вопросе имеет удобный выход на указанные коридоры, а также улучшение внутренней логистики. Поэтому на ближайшие шесть лет (до 2030 года) мы наметили масштабную модернизацию железнодорожной сети. Планируется отремонтировать 11 тысяч и построить более пяти тысяч километров железных дорог", - сказал Токаев.

Он отметил, что уже реализуются такие крупные проекты, как "Дарбаза – Мактаарал", "Достык – Мойынты", "Бахты – Аягоз" и "Обводная города Алматы", которые позволят увеличить грузопоток в направлении Центральной Азии и Китая. Продолжается масштабная работа по развитию сети автомобильных дорог.

До конца года будет завершено строительство дорог "Астана – Балхаш – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Актобе – Кандыагаш" и "Атырау – Астрахань".