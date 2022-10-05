На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР

Министерство информации и общественного развития РК готово оказать правовую поддержку редакции портала orda.kz, которая получила странную посылку, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал orda.kz, к ним в редакцию неизвестный прислал курьерской доставкой коробку, в которой лежала свиная голова, а в её пасти порванная фотография главного редактора "Орды" Гульнары Бажкеновой.

"На редакцию orda.kz участились атаки, содержащие в себе угрозы и провокации. Среди них кибератаки на сайт, надписи под окнами редакции с угрозами, порча детской площадки и заборов в БЦ, где находится офис редакции, и вот посылка с головой свиньи", - отмечается в сообщении.

Глава МИОР РК Дархан Кыдырали отреагировал на публикацию, заявив, что ведомство "следит за сложившейся ситуацией с препятствованием деятельности редакции orda.kz".

"Мы осуждаем подобные действия в отношении наших коллег. Также мы готовы оказать правовую поддержку orda.kz", - написал министр на своей странице в Facebook.