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  • На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР
Orda.kz Сегодня, 22:17
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Фото: Orda.kz

На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР

Министерство информации и общественного развития РК готово оказать правовую поддержку редакции портала orda.kz, которая получила странную посылку, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщает Telegram-канал orda.kz, к ним в редакцию неизвестный прислал курьерской доставкой коробку, в которой лежала свиная голова, а в её пасти порванная фотография главного редактора "Орды" Гульнары Бажкеновой. 

"На редакцию orda.kz участились атаки, содержащие в себе угрозы и провокации. Среди них кибератаки на сайт, надписи под окнами редакции с угрозами, порча детской площадки и заборов в БЦ, где находится офис редакции, и вот посылка с головой свиньи", - отмечается в сообщении.

Глава МИОР РК Дархан Кыдырали отреагировал на публикацию, заявив, что ведомство "следит за сложившейся ситуацией с препятствованием деятельности редакции orda.kz".

"Мы осуждаем подобные действия в отношении наших коллег. Также мы готовы оказать правовую поддержку orda.kz", - написал министр на своей странице в Facebook.

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#СМИ #МИОР #Дархан Кыдырали
Журналист
Сегодня, 22:17
118
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